Политика фото Рада приняла новый Избирательный кодекс - открытые списки и снижение проходного барьера

2019-07-11 12:16 210

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании 230 голосами приняла новый Избирательный кодекс, который вступит в силу с 2023 года. Согласно законопроекту, проходной барьер снижается с 5 до 4%. Вводятся открытые партийные списки с региональными округами вместо пропорциональной системы по закрытым партийным спискам и мажоритарке. Таким образом, вместо более двухсот одномандатных округов будет 27 региональных.

В каждом округе партия сформирует свой список кандидатов. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера, чтобы избиратели их не забыли, все списки повесят в каждой кабинке.

В бюллетене будет только две графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты из партийного списка".

Если кандидат в депутаты наберет соответствующее количество голосов избирателей, он сможет переместиться вверх по списку, или наоборот опуститься вниз. Депутатские мандаты будут распределять пропорционально результатам выборов. Чем больше поддержка партии, тем больше мандатов она получит. Места в сессионном зале займут те кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в своем регионе.