Украина В Киеве выбросился из окна и погиб народный артист Украины

2019-07-11 14:13 168

В Киеве пенсионер совершил самоубийство выбросившись из окна пятого этажа. Позже оказалось, что погибший был народным артистом Украины (вокалистом ансамбля ВСУ).

Как сообщают Факты, пенсионер планировал собственную смерть. Мужчина совершил самоубийство ранним утром, около 5.00 утра. Несмотря на это, свидетелей инцидента оказалось много.

В кармане погибшего обнаружили предсмертную записку с просьбой никого не винить в его смерти. Также в записке был указан телефонный номер сына погибшего.

Соседи сообщили, что мужчина был неконфликтным, но в последнее время часто жаловался на сильную боль в ногах.