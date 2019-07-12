Украина С 12 по 25 июля в Киеве ограничат движение по Набережному шоссе

2019-07-12 18:33 165

Сегодня, 12 июля, в Киеве в связи с проведением ремонтных работ частично ограничат движение транспорта возле станции метро "Днепр".

"Киевавтодор" начинает ремонт транспортного узла вблизи ст. м. "Днепр". А именно - эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту Метро). Будем обновлять конструкции путепровода (в частности, ригели)", - сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Ремонт продлится с 12 до 25 июля. На это время движение транспорта будет частично ограничено.

Напомним, в данное время в столице продолжаются ремонтные работы на мосту Метро через Русановский пролив. Завершить их планируют до конца года.