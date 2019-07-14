Политика Крым оказался на пороге катастрофы без Украины: в России признали беспомощность

2019-07-14 13:00 2625

В оккупационном Крыму по сей день не решена проблема с подачей пресной воды

Реконструкция Северо-Крымского канала, который по мнению местных властей должен решить проблему с пресной водой на территории полуострова, никак не помог ситуации. Все из-за того, что вода не подавалась со стороны Украины. Поэтому оккупационные власти не имеют иного выбора, кроме как договариваться с Украиной. Иначе Крым станет зоной гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщил независимый эксперт из России, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар. Свое мнение он выразил во время эфира радио Крым.Реалии.

«Никакого смысла нет. Расход канала – 300 кубометров в секунду, очень большой. Он примерно на 80% обеспечивал водой Крымский полуостров. Я предложил: «Ребята, надо договариваться с Украиной. Без воды канала вы не просуществуете», – заявил Медовар.

Также эксперт добавляет, что одна из главных причин неудачи оккупационных властей полуострова, очень долгий простой канала. Четыре года, большой срок для него.

«Когда он существует постоянно, происходит стационарное насыщение. То есть, канал не питает окружающую среду, а сам принимает воду. Уже четыре года он не функционирует, он сухой, все потекло вниз – и для того чтобы сейчас опять все насыщать, мы потеряем на фильтрацию еще много воды», – дал объяснения специалист.

Недавно сообщалось, что Крым захлестнули пожары на открытых территориях. Чаще всего это происходит в Симферополе, Симферопольском и Ленинском районах, Судаке и Ялте.

Крупный пожар произошел в районе села Сумское, что под Симферополем. Его площадь составила 80 гектаров. В сообщении, поступившем на пульт диспетчера, говорилось, что в поле горит трава, и из-за сильных порывов ветра огонь может быстро распространиться и уничтожить более 200 гектаров пшеницы. В этот раз спасателям удалось предотвратить распространение огня и потушить пожар в короткие сроки.