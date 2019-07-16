Политика В Венгрии выдвинули условия для разблокирования переговоров Украины с НАТО

2019-07-16 19:00 366

Венгрия готова разблокировать переговоры Украины с НАТО лиль в случае возвращения закарпатским венграм права на обучение на родном языке. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"Новый этап в отношениях Украины и Венгрии возможен только после выборов в парламент. Мы откровенно надеемся на то, что в Киеве складывается такая ситуация в парламенте, что сделает возможным значительное улучшение отношений между нашими странами", - заявил Сиярто.

Вместе с тем он подчеркнул, что венгрерская сторона разработала план по улучшению отношений между Украиной и Венгрией.

“У нас есть план, как именно надо улучшать эти отношения, но для этого нам нужны и украинские власти. Как только они вернут венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран. Мы имеем на это 50 млн евро. С этих денег можно развивать инфраструктуру, в частности, мы готовы построить 4 новых КПП на границе между Венгрией и Украиной, а также наладить сотрудничество комиссий в вопросах нацменьшинств, экологических вопросах”, - заявил глава венгерского МИДа и пообещал снять вето на переговоры между Украиной и НАТО.