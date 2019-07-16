Политика В Венгрии выдвинули условия для разблокирования переговоров Украины с НАТО

2019-07-16 19:00 366

 

Венгрия готова разблокировать переговоры Украины с НАТО лиль в случае возвращения закарпатским венграм права на обучение на родном языке. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"Новый этап в отношениях Украины и Венгрии возможен только после выборов в парламент. Мы откровенно надеемся на то, что в Киеве складывается такая ситуация в парламенте, что сделает возможным значительное улучшение отношений между нашими странами", - заявил Сиярто.

Вместе с тем он подчеркнул, что венгрерская сторона разработала план по улучшению отношений между Украиной и Венгрией.

“У нас есть план, как именно надо улучшать эти отношения, но для этого нам нужны и украинские власти. Как только они вернут венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран. Мы имеем на это 50 млн евро. С этих денег можно развивать инфраструктуру, в частности, мы готовы построить 4 новых КПП на границе между Венгрией и Украиной, а также наладить сотрудничество комиссий в вопросах нацменьшинств, экологических вопросах”, - заявил глава венгерского МИДа и пообещал снять вето на переговоры между Украиной и НАТО.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Неконтролируемого роста цен на электроэнергию в условиях нового рынка нет, - Трохимец

2019-07-12 10:55 705

Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров

2019-07-11 18:00 786

Климкин пояснил, когда и как Зеленскому нужно встретиться с Путиным

2019-07-11 11:15 585

Официально: в чемпионате Украины по футболу будет 16 команд

2019-07-10 20:30 3261

Еще новости в разделе "Политика"

Стало известно, когда будет сокращено количество министерств

2019-07-16 21:00 288

Зеленский поручил начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады

2019-07-16 20:00 351

В Амстердаме суд отложил решение по "скифскому золоту"

2019-07-16 19:30 309

В Венгрии выдвинули условия для разблокирования переговоров Украины с НАТО

2019-07-16 19:00 366
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Стало известно, когда будет сокращено количество министерств 2019-07-16 21:00 288
Зеленский поручил начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады 2019-07-16 20:00 351
В Амстердаме суд отложил решение по "скифскому золоту" 2019-07-16 19:30 309
В Венгрии выдвинули условия для разблокирования переговоров Украины с НАТО 2019-07-16 19:00 366

Лента

21:00 Стало известно, когда будет сокращено количество министерств
20:40 Зеленский понятия не имеет, как остановить войну и вернуть мир в страну, – эксперт
20:30 Ученые назвали продукт, который препятствует развитию рака и диабета
20:00 Зеленский поручил начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады
19:30 В Амстердаме суд отложил решение по "скифскому золоту"
19:00 В Венгрии выдвинули условия для разблокирования переговоров Украины с НАТО
18:58 СМИ: Нардеп Береза сбил двух человек на Троещине в Киеве
18:30 Они там все веселые: Кандидата в депутаты от «Слуги народа» заподозрили в продаже наркотиков
18:30 Чтобы не трясло. На официальном приеме Меркель снова сидела
18:00 В Украине заметно вырос курс доллара