Политика Курт Волкер заявил о грубом давлении Путина на Зеленского из-за выборов в Раду

2019-07-18 13:16 147

Продолжение ареста украинским морякам, а также решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей является попыткой Кремля давить на президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов.  

"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам", − заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Голос Америки.

При этом он выразил сомнение, что такой шаг сработает.

"Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", − указал представитель Госдепа.

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