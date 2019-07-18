Мир На Крымском мосту закончили укладку рельс, которых понадобилось 5 тысяч тонн

2019-07-18 19:30 234

 

В четверг, 18 июля, на Крымском мосту завершили укладывать рельсы. Об этом пишет "Интерфакс".

Бригады из российского Краснодарского края и аннексированного Крыма сомкнули пути по направлению к полуострову. Всего на двухпутной дороге уложено почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.

Сейчас рабочие сваривают уложенные рельсы. Всего на дороге должно быть 3 тысячи швов. Их зашлифуют, чтобы ход поездов был плавным и бесшумным. После того как завершатся работы по постройке железнодорожного полотна, рабочие начнут устанавливать оборудование.

Напомним, по Крымскому мосту пустят первые поезда в декабре.

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