Украина Катастрофические потери: боевики устроили бойцам ВСУ минометный ад

2019-07-20 11:30 258

 

ВСУ понесли катастрофические потери на Донбассе из-за обстрелов со стороны российско-оккупационных войск из запрещенного тяжелого вооружения

Об этом говорится в утреннем возведении пресс-центра штаба ООС в Facebook

По информации военных, за минувшие сутки оккупационные формирования РФ 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Кроме этого, как сообщают в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил, российские террористы били по нашим позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В районе ответственности «Восток» военные ВСУ насчитали 20 вражеских обстрелов: дважды вблизи Широкино – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Богдановки– из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; два раза недалеко от Марьянки– из минометов калибра 120 мм и снайперских винтовок; трижды окраине Талаковки – из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем; в районе населенного пункта Тарамчук – из автоматического гранатомета; два раза вблизи Гнутово – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм; наряду Новотроицкого– из стрелкового оружия; неподалеку Березового – из гранатометов различных систем; окраине Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Чермалык – из миномета калибра 82 мм; дважды вблизи Водяного – из минометов калибра 120 и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия; наряду Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберного пулемета; окрестности Пищевика– с миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности «Север», где наши позиции оккупационные войска «Л/ДНР» также обстреливали из запрещенного тяжелого вооружения, было зафиксировано 6 обстрелов: вблизи Крымского – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды рядом Южного – из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; окрестности Луганского – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Счастье из крупнокалиберного пулемета.

К сожалению, но за минувшие сутки ВСУ понесли катастрофические потери. В результате обстрелов в зоне проведения ООС погибли двое наших бойцов, еще трое получили ранения. По информации разведки, военные отомстили оккупантам и ранили двух террористов.

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