Мир США анонсировали операцию на Ближнем Востоке

2019-07-20 15:00 243

Пентагон разрабатывают военную операцию под названием Страж, которая призвана обезопасить морские пути в регионе.



Центральное командование США разрабатывает международную операцию Страж, чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке. Об этом Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу, 19 июля.



Целью операции "является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу".



Как заявили в командовании, США будут координировать свои действия в рамках операции Страж с союзниками, чтобы "обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути".



Планируется, что корабли стран-участниц операции, которые ходят под их флагом, смогут рассчитывать на "сопровождение" при навигации и "пользоваться преимуществами" сотрудничества для взаимной координации.



Напомним, подготовка операции в Персидском заливе началась на фоне задержания британского танкера иранским Корпусом стражей исламской революции.



Позднее стало известно, что Пентагон одобрил переброску военного контингента в Саудовскую Аравию для "защиты интересов США" в ближневосточном регионе.