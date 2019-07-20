Синоптики рассказали, какой будет погода в день выборов

В столице в воскресенье, 21 июля, велика вероятность грозы. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Погода по всей Украине будет жаркой. Украинцам не стоит ждать непогоды по дороге к избирательным участкам, однако кратковременные дожди возможны в некоторых регионах.
Воздух будет очень теплым и даже горячим – температура составит 25 + 30 градусов. На Юге, Востоке и в Центре местами столбик термометра поднимется до +32 градусов.
"Дожди с грозами, кратковременные, возможны на Западе, Севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах", – пишет Диденко. В Киеве завтра вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице уже действительно летняя, ожидается +26+29 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 21 июля, в городах Украины:
Ужгород – +30…+32
Львов – +26…+28
Ивано-Франковск – +27…+29
Тернополь – +27…+29
Черновцы – +27…+29
Хмельницкий – +26…+28
Луцк – +25…+27
Ровно – +26…+28
Житомир – +27…+29
Винница – +26…+28
Одесса – +28…+30
Николаев – +30…+32
Херсон – +30…+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +27…+29
Черкассы – +26…+28
Чернигов – +26…+28
Сумы – +26…+28
Полтава – +27…+29
Днепр – +27…+29
Запорожье – +30…+32
Донецк – +27…+29
Луганск – +27…+29
Харьков – +27…+29
Киев – +27…+29