Украина Синоптики рассказали, какой будет погода в день выборов

2019-07-21 08:30 66

В столице в воскресенье, 21 июля, велика вероятность грозы. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Погода по всей Украине будет жаркой. Украинцам не стоит ждать непогоды по дороге к избирательным участкам, однако кратковременные дожди возможны в некоторых регионах.

Воздух будет очень теплым и даже горячим – температура составит 25 + 30 градусов. На Юге, Востоке и в Центре местами столбик термометра поднимется до +32 градусов.

"Дожди с грозами, кратковременные, возможны на Западе, Севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах", – пишет Диденко. В Киеве завтра вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице уже действительно летняя, ожидается +26+29 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 21 июля, в городах Украины:

Ужгород – +30…+32

Львов – +26…+28

Ивано-Франковск – +27…+29

Тернополь – +27…+29

Черновцы – +27…+29

Хмельницкий – +26…+28

Луцк – +25…+27

Ровно – +26…+28

Житомир – +27…+29

Винница – +26…+28

Одесса – +28…+30

Николаев – +30…+32

Херсон – +30…+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +27…+29

Черкассы – +26…+28

Чернигов – +26…+28

Сумы – +26…+28

Полтава – +27…+29

Днепр – +27…+29

Запорожье – +30…+32

Донецк – +27…+29

Луганск – +27…+29

Харьков – +27…+29

Киев – +27…+29