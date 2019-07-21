Политика Наблюдатели КИУ зафиксировали распространение незаконной агитации партиями

2019-07-21 13:30 195

Сегодня по разным причинам своевременно не открылось восемь избирательных участков. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Еще 16 участков открыто с опозданием. Со своей стороны, глава Нацполиции Сергей Князев добавил, что в Украине сейчас оперативная обстановка спокойная в целом. Также он отметил, что, в частности, взяты под охрану суды.

В Житомирской области члены одной из участковых избирательных комиссий испортили более 700 бюллетеней, поставив штамп "выбыл" напротив другого кандидата. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Инцидент произошел в одномандатном избирательном округе №65 в Новограде-Волынском. Члены комиссии №181323 испортили 717 бюллетеней, поставил штамп "выбыл" не напротив фамилии кандидата Александра Навроцкого, который отказался баллотироваться, а напротив Александра Гонгальского.

Как сообщили в пресс-службе КИУ, наблюдатели зафиксировали распространение в день голосования материалов незаконной агитации. По оценке наблюдателей КИУ, больше всего материалов незаконной агитации распространяется от имени политических партий (Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Оппозиционный блок). Кроме того, распространяются материалы еще от имени пяти политических сил (Аграрная партия Украины, ВО Свобода, Голос, ЕС, ВО Батькивщина) и ряда кандидатов в одномандатных округах.

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