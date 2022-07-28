ВОЙНА В Украине ATACMS для Украины: обе партии Конгресса США поддерживают передачу ракет большой дальности

2022-07-28 16:00

Обе партии Конгресса США (Демократическая и Республиканская) поддерживают передачу Украине ракет большой дальности ATACMS, запускаемых из систем HIMARS и M270 MLRS.

Об этом по итогам встречи депутатов с представителями Белого дома заявила демократ Элисса Слоткин, передает CNN.

По ее словам, в Конгрессе понимают необходимость предоставить Украине ATACMS в ближайшие три-шесть недель, чтобы помочь ВСУ провести успешное контрнаступление на юге Украины.

«Мы все услышали от президента Зеленского и нам подтвердили это сегодня — украинцы действительно хотят несколько раз дать по зубам россии до начала зимы», — сказала Слоткин.

Она подчеркнула, что отправку в Украину ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать на расстоянии более 280 километров, поддерживают представители обеих партий – Демократической и Республиканской.

Отметим, ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам и штабам в тылу россиян.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что Пентагон готов ускорить передачу Украине ракетных установок залпового огня HIMARS, а также американские коллеги согласовали выделение средств на обучение украинских пилотов.

Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для эффективной обороны Украины сейчас необходимо 50 установок HIMARS и ракетных систем M270, а для наступления – 100 таких систем.