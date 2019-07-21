Политика Денисова назвала самые частые нарушения на спецучастках

2019-07-21 19:00 141

 

Офис Омбудсмена зафиксировал нарушения прав граждан на более чем 40 специальных избирательных участках. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Что касается специальных избирательных участков - создано в нашем государстве для голосования 1147 специальных избирательных участков", - сказала Денисова.

По словам Омбудсмена, такие участки были созданы в местах несвободы и в местах, где либо лечатся граждане, или в учреждениях социальной помощи, учреждениях исполнения наказаний и тому подобное.

"Нами установлено проведение 83 мониторинговых визитов в таких избирательных участках. Сейчас мы выполнили уже практически 70% своего плана. Во всех 83 избирательных участках находятся 35,5 тыс. человек", - сообщила она.

Денисова отметила, что 50% из этих 83 участков - это учреждения исполнения наказаний, а 50% - это заведения оказания медицинской и социальной помощи.

"Какие нарушения выявлены: практически каждый третий участок, проверенный нами - мы фиксировали нарушения избирательных прав. Прежде всего, это касается невозможности голосования маломобильных групп населения - 16%, то есть не созданы надлежащие условия для того, чтобы они могли реализовать свои избирательные права. 11% проверенных - это недостаточно ящиков и кабинок для голосования. 4% - недообеспечена возможность пациентов больниц проголосовать по месту голосования и 4% - бюллетеней предоставлено вдвое меньше, чем там находится человек", - сказала она.

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