Мир Эксперты рассказали, что делать, если авто бьется током

2019-07-22 19:00 138

 

Иногда при прикосновении к автомобилю он бьется током. Эксперты рассказали о том, как избавиться от данной проблемы и причины по которым она появляется.

Специалисты рассказали, что током автомобиль бьется по причине образования статического электричества. Изначально необходимо установить причины его образования.

Происходить это может из-за электризации автомобильного кузова, обивки или чехлов сидений, а также из-за одежды водителя. Эксперты особо отметили, что машины чаще всего бьются током в летний период, поскольку электризация растет из-за низкой влажности.

 Специалисты утверждают, что способов, которые на 100% помогут бороться со статическим электричеством, не существует. Можно просто не использовать одежду и чехлы для сидений из синтетических тканей.

Также нужно обрабатывать сиденья специальным аэрозолем, который предотвращает длительное сохранение статических зарядов. Эксперты утверждают, что подобные удары током абсолютно не вредят организму человека.

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