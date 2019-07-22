Украина В Минобразования увеличили количество бюджетных мест в украинских ВУЗах

2019-07-22 22:00 108

В Украине существенно увеличили государственный заказ в ВУЗы. Таким образом, для абитуриентов появилась еще одна возможность учиться бесплатно. Рассказываем, на каких специальностях подняли количество бюджетных мест.

Министерство образования Украины подняли количество бюджетных мест – то есть, мест по государственному заказу. Абитуриенты, прошедшие конкурсный отбор на эти места, будут учиться бесплатно и получать стипендию. Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала в соцсетях.

В первую очередь, госзаказ (то есть – бюджетные места) увеличили на специальностях, которые являются отраслевыми. Так, на педагогические специальности в этом году выделили почти 8 тысяч бюджетных мест. В частности, специальность «Среднее образование (украинский язык и литература)» получила 976 мест. Также для инженерных и естественных специальностей также добавили 537 мест по государственному заказу.

«Таким образом, абитуриенты, которые захотят учиться именно по этим направлениям, будут иметь наибольшие шансы получить бюджетное место» - говорится в сообщении Минобразования.

Однако, в МОН предупреждают – увеличение бюджетных мест касается только тех абитуриентов, которые поступают на бакалавриат.