Украина В Минобразования увеличили количество бюджетных мест в украинских ВУЗах

2019-07-22 22:00 108

 

В Украине существенно увеличили государственный заказ в ВУЗы. Таким образом, для абитуриентов появилась еще одна возможность учиться бесплатно. Рассказываем, на каких специальностях подняли количество бюджетных мест.

Министерство образования Украины подняли количество бюджетных мест – то есть, мест по государственному заказу. Абитуриенты, прошедшие конкурсный отбор на эти места, будут учиться бесплатно и получать стипендию. Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала в соцсетях.

 В первую очередь, госзаказ (то есть – бюджетные места) увеличили на специальностях, которые являются отраслевыми. Так, на педагогические специальности в этом году выделили почти 8 тысяч бюджетных мест. В частности, специальность «Среднее образование (украинский язык и литература)» получила 976 мест. Также для инженерных и естественных специальностей также добавили 537 мест по государственному заказу.

 «Таким образом, абитуриенты, которые захотят учиться именно по этим направлениям, будут иметь наибольшие шансы получить бюджетное место» - говорится в сообщении Минобразования.

Однако, в МОН предупреждают – увеличение бюджетных мест касается только тех абитуриентов, которые поступают на бакалавриат.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Проверьте свое авто: украинским водителям придумали новые штрафы

2019-07-22 18:30 1500

США подготовили пакет новых санкций против РФ - требуют освободить украинских моряков

2019-07-19 20:45 474

Украина выразила протест относительно продления ареста украинских моряков в РФ

2019-07-17 21:30 651

Стало известно, когда будет сокращено количество министерств

2019-07-16 21:00 927

Еще новости в разделе "Украина"

В Минобразования увеличили количество бюджетных мест в украинских ВУЗах

2019-07-22 22:00 108

"Укрзализныця" хочет повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках в 30 раз

2019-07-22 21:30 135

Проверьте свое авто: украинским водителям придумали новые штрафы

2019-07-22 18:30 1500

КАРТА Затишье на Донбассе: за минувшие сутки сепаратисты стреляли всего один раз

2019-07-22 14:45 237
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Минобразования увеличили количество бюджетных мест в украинских ВУЗах 2019-07-22 22:00 108
"Укрзализныця" хочет повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках в 30 раз 2019-07-22 21:30 135
Проверьте свое авто: украинским водителям придумали новые штрафы 2019-07-22 18:30 1500
КАРТА Затишье на Донбассе: за минувшие сутки сепаратисты стреляли всего один раз 2019-07-22 14:45 237

Лента

22:00 В Минобразования увеличили количество бюджетных мест в украинских ВУЗах
21:30 "Укрзализныця" хочет повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках в 30 раз
21:00 «Я сумасшедший парень»: Усик выбрал себе соперника, бросив вызов на бой
20:30 Оккупанты довели Крым до новой катастрофы: стали известны страшные подробности
20:00 "Динамо" узнало первого соперника в Лиге чемпионов
19:30 Экс-регионала Ефремова выпустили из СИЗО
19:00 Эксперты рассказали, что делать, если авто бьется током
18:30 Проверьте свое авто: украинским водителям придумали новые штрафы
18:00 В ОБСЕ заявили, что Украина должна отказаться от мажоритарщиков
17:30 Стало известно, в каких регионах Украины больше всего заболевших корью