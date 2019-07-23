Мир У Трампа создают военную коалицию из-за конфликта в Ормузском проливе

2019-07-23 12:13 105

Как заявил госсекретарь Майк Помпео  в интервью телекомпании WFTV 9, США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива. 

По его словам, целью патрулирования станет сохранение торговых путей открытыми.

"В этом будут участвовать нации со всего мира. Это сдерживающие действия", – заявил госсекретарь.

Помпео напомнил позицию президента Дональда Трампа, который "ясно дал понять, что США не хотят войны с Ираном".

"Мы просто хотим, чтобы они прекратили террористическую деятельность по всему миру… И поэтому мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Ирана", – подчеркнул он.

Напомним, США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке в мае 2018 года. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции. Ситуация в Персидском заливе накалилась до предела и находится на грани вооруженного конфликта. 19 июля так называемый Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила. 

 

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