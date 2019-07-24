Политика В Украине планируют значительно повысить цену на водоснабжение: причина

2019-07-24 20:30 93

Украинские водоканалы обращаются к правительству с просьбой увеличить цену на холодное водоснабжение на 15%, поскольку выросли цены на электроэнергию для промышленности.

В Украине водоканалы хотят повысить тарифы на холодное водоснабжение на 15%, в связи с тем, что выросли цены на электроэнергию для промышленности, вследствие запуска рынка электроэнергии.

Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус журналистам после сегодняшнего заседания правительства.

«Для украинских предприятий выросла на 30% цена на электроэнергию. Для многих это является проблемой. В первую очередь – для водоканалов. Они уже приходят и просят повысить тариф на холодную воду для населения… Водоканалы уже хотят повысить тариф на холодную воду на 15%», - рассказал он.

По словам Геруса, повышение стоимости электроэнергии превратилось в проблему теплогенерирующих и экспортных предприятий.

Он также отметил, что существует несколько вариантов, чтобы решить проблемы роста цены на электроэнергию для промышленности.

Представитель президента в Раде сообщил, что этому поспособствуют отдельное постановление Кабинета министров о возложении специальных обязательств, решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по формированию цены на электричество на сутки вперед, а также решение по тарифу от «Укрэнерго».

Герус добавил, что если эти механизмы будут задействованы, то уже с 1 сентября цены на электричество для промышленности могут снизиться.

Как мы уже сообщали, в Украине произошло повышение тарифов на содержание домов и водоснабжение.

Однако, не все так однозначно. Так, мы писали ранее, в Украине за счет снижения цен на газ снизилась стоимость «коммуналки». В частности, речь идет о тарифах на воду, жилье, электроэнергию и газ.

На потребительском рынке Украины инфляция в мае 2019 года по сравнению с апрелем того же года составляла 0,7%. С начала текущего года – 4,2%.

Также мы уже сообщали, в Украине инфляция за прошлый месяц текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году составила 9,6%. Таким образом, она ускорилась на 8,8% в годовом измерении на месяц раньше.