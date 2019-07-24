Политика Королева Британии назначила Джонсона премьером

2019-07-24 22:00 153

Борис Джонсон официально стал премьером Великобритании. Королева поручила ему сформировать правительство.

Королева Великобритании Елизавета II в среду, 24 июля, назначила Бориса Джонсона премьер-министром страны, сообщает телеканал Sky News.

Также королева поручила ему сформировать правительство.

После встречи с монархом Джонсон отправится в резиденцию британских премьер-министров, где впервые выступит с речью в качестве главы правительства.

Ранее королева Елизавета II приняла отставку предыдущего британского премьера Терезы Мэй.

Как ожидается, Борис Джонсон уже в четверг проведет первое заседание нового правительства Великобритании.