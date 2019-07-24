Политика Королева Британии назначила Джонсона премьером

2019-07-24 22:00 153

 

Борис Джонсон официально стал премьером Великобритании. Королева поручила ему сформировать правительство.

Королева Великобритании Елизавета II в среду, 24 июля, назначила Бориса Джонсона премьер-министром страны, сообщает телеканал Sky News.

Также королева поручила ему сформировать правительство.

 После встречи с монархом Джонсон отправится в резиденцию британских премьер-министров, где впервые выступит с речью в качестве главы правительства.

Ранее королева Елизавета II приняла отставку предыдущего британского премьера Терезы Мэй.

Как ожидается, Борис Джонсон уже в четверг проведет первое заседание нового правительства Великобритании.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Шахтер обыграл дебютанта Премьер-лиги перед Суперкубком с Динамо

2019-07-20 12:30 900

Еще один влиятельный человек из команды Зеленского захотел стать премьером

2019-07-09 12:15 1215

Власти Гонконга извинились перед протестующими - закона об экстрадиции не будет

2019-07-02 15:46 822

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на День Конституции

2019-06-28 12:43 1575

Еще новости в разделе "Политика"

Королева Британии назначила Джонсона премьером

2019-07-24 22:00 153

У Зеленского рассказали, кого из министров могут оставить

2019-07-24 21:00 453

В Украине планируют значительно повысить цену на водоснабжение: причина

2019-07-24 20:30 336

Где этот мальчик: журналист рассказал о конфузе Зеленского

2019-07-24 19:00 405
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Королева Британии назначила Джонсона премьером 2019-07-24 22:00 153
У Зеленского рассказали, кого из министров могут оставить 2019-07-24 21:00 453
В Украине планируют значительно повысить цену на водоснабжение: причина 2019-07-24 20:30 336
Где этот мальчик: журналист рассказал о конфузе Зеленского 2019-07-24 19:00 405

Лента

22:00 Королева Британии назначила Джонсона премьером
21:30 Кабмин реформировал порядок формирования оборонного заказа
21:00 У Зеленского рассказали, кого из министров могут оставить
20:30 В Украине планируют значительно повысить цену на водоснабжение: причина
20:00 В Минобразования объяснили суть повышения оплаты обучения в вузах
19:30 Украина будет просить у МВФ смягчить требования по цене на газ
19:00 Где этот мальчик: журналист рассказал о конфузе Зеленского
18:30 В России опровергли заявление Денисовой об освобождении украинских моряков
18:00 В России опять задержали украинских моряков
17:30 Разумков объяснил, как будут распределять должности во власти