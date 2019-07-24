Королева Британии назначила Джонсона премьером

Борис Джонсон официально стал премьером Великобритании. Королева поручила ему сформировать правительство.
Королева Великобритании Елизавета II в среду, 24 июля, назначила Бориса Джонсона премьер-министром страны, сообщает телеканал Sky News.
Также королева поручила ему сформировать правительство.
После встречи с монархом Джонсон отправится в резиденцию британских премьер-министров, где впервые выступит с речью в качестве главы правительства.
Ранее королева Елизавета II приняла отставку предыдущего британского премьера Терезы Мэй.
Как ожидается, Борис Джонсон уже в четверг проведет первое заседание нового правительства Великобритании.