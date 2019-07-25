Украина Водителей из кортежа Зеленского оштрафуют на 340 грн за ДТП в Запорожской области

2019-07-26 08:29 120

Полиция Запорожской области передала в киевский суд два административных протокола в отношении двух водителей из кортежа президента Владимира Зеленского, сообщают "Українськи Новини".

"Протоколы передали в киевский суд по месту проживания водителей", - сообщили в ГУ Нацполиции Запорожской области.

По информации пресс-службы, водителям кортежа президента грозит штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан — 340 грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

КОРТЕЖ ЗЕЛЕНСКОГО ТАРАНИЛ КОЛОННУ АВТОБУСОВ С ДЕТЬМИ

Напомним, 14 июля кортеж Зеленского возвращался с рабочей поездки в Киев. Два Volkswagen Touareg из кортежа и бус службы безопасности обгоняли колонну, в результате чего создали ДТП с автобусами, которые перевозили детей. В происшествии никто не пострадал. Также сообщалось, что президента в кортеже не оказалось, так как он улетел в столицу на самолете.

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