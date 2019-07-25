Политика Молдова готова покупать реверсный газ у Украины

2019-07-25 20:30 42

Если Молдова не сможет получать российский газ в силу отсутствия нового контракта РФ с Украиной о транзите, Кишинев готов покупать у Киева реверсный газ. Об этом заявила премьер-министр Республики Молдова Майя Санду во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.

"Все, что касается энергетической безопасности, - это для нас чрезвычайно сложный вопрос. Молдова зависит от российского газа. Сейчас, как вы знаете, идет дискуссия между Россией и Украиной относительно препятствий для транзита газа через Украину. Если это произойдет и не будет найдено решение до конца этого года, тогда Молдова не сможет получать газ из России, если соответствующее соглашение не будет подписано", - сообщила она.

Санду напомнила, что сейчас правительство Молдовы активно работает с правительством Румынии, чтобы ускорить имплементацию проекта газопровода Яссы-Кишинев, но эти работы не будут завершены очень быстро.

"Поставки газа - это техническая проблема, но это и экономическая проблема. Мы сегодня покупаем газ у Газпрома по цене, по которой мы могли бы покупать его и в Украине, тот, который она получает по системе реверса", - сказала Санду.

Она сообщила, что Молдова также работает над проектом взаимообъединения национальных электрических сетей и энергетических компаний с системой Европейского Союза через Румынию.

"Этот проект продвигается, и мы имеем поддержку со стороны некоторых международных финансовых институтов. Это также займет некоторое время, но где-то в течение пяти лет мы будем иметь альтернативы в сфере энергетики", - добавила премьер Молдовы.

Ранее Украина предложила Молдове воспользоваться возможностями ГТС, чтобы минимизировать риски возможного прерывания транзита газа из РФ после 1 января 2020.