Водители массово остаются без собственных авто в Одесской области: что случилось

18 автомобилей с поддельными номерами обнаружили в Одесской области
Об этих фактах сообщено в полицию. Все автомобили помещены на штраф площадки, пишет Град.
Так, в одесском сервисном центре владелец автомобиля NISSAN PRIMERA намеревался снять авто с учета для продажи, но при перерегистрации был выявлен факт изменения идентификационного номера кузова.
Аналогичный случай произошел в Измаиле.
Там в сервисный центр обратился мужчина, который приобрел автомобиль PEUGEOT за рубежом. При перерегистрации авто было проведено экспертное исследование, в ходе которого установлено, что знаки идентификационного номера кузова нанесены не в заводских условиях, конфигурация и шрифт не соответствует указанным стандартам.
В полиции рекомендуют гражданам, во избежание рисков приобретения транспортных средств с криминальным прошлым оформлять договоры купли-продажи непосредственно в сервисных центрах МВД.
Ранее мы писали, украинцев начали штрафовать за авто на газу.
По словам экспертов, штраф за незарегистрированную газовую установку на автомобиле считается законным только в случае составления соответствующего акта проверки технического состояния транспорта.
Отметим, что установка ГБО на авто считается переоборудованием и должна быть согласована с сервисным центром МВД. Также она должна быть вписана в свидетельство о регистрации машины.