Политика Водители массово остаются без собственных авто в Одесской области: что случилось

2019-07-25 21:00 345

18 автомобилей с поддельными номерами обнаружили в Одесской области

Об этих фактах сообщено в полицию. Все автомобили помещены на штраф площадки, пишет Град.

Так, в одесском сервисном центре владелец автомобиля NISSAN PRIMERA намеревался снять авто с учета для продажи, но при перерегистрации был выявлен факт изменения идентификационного номера кузова.

Аналогичный случай произошел в Измаиле.

Там в сервисный центр обратился мужчина, который приобрел автомобиль PEUGEOT за рубежом. При перерегистрации авто было проведено экспертное исследование, в ходе которого установлено, что знаки идентификационного номера кузова нанесены не в заводских условиях, конфигурация и шрифт не соответствует указанным стандартам.

В полиции рекомендуют гражданам, во избежание рисков приобретения транспортных средств с криминальным прошлым оформлять договоры купли-продажи непосредственно в сервисных центрах МВД.

Эта процедура является абсолютно бесплатной и обеспечит проверку транспортного средства по всем имеющимся базам данных.

Ранее мы писали, украинцев начали штрафовать за авто на газу.

По словам экспертов, штраф за незарегистрированную газовую установку на автомобиле считается законным только в случае составления соответствующего акта проверки технического состояния транспорта.

Отметим, что установка ГБО на авто считается переоборудованием и должна быть согласована с сервисным центром МВД. Также она должна быть вписана в свидетельство о регистрации машины.