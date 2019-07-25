Украина видео Шутки в сторону: Автора видео с Зеленским и грузовиком хотят посадить на 5 лет

2019-07-26 09:14 51

Автору скандального видео, в котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского, может грозить до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Нацполиция открыла уголовное производство по статье «Угроза и / или насилие в отношении государственного или общественного деятеля», - сообщает FreshNews со ссылкой на официальный Telegram-чат Зе!Команды.

Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя на телеграмм-канале експрезидент Порошенко?

Национальная полиция открыла уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»! Более того, за это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию по поводу обвинений и предполагаемого автора «шедеврального» видео, - говорится в сообщении.

Его судьба будет несладкой — ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет. По словам представителей команды Зе!, наша полиция работает максимально эффективно, и виновные будут наказаны в ближайшее время. Продолжим следить за развитием событий.

Напомним, скандальное видео, в котором красный грузовик сбивает на тот момент кандидата в президенты Зеленского, было опубликовано 10 апреля на официальном канале проекта «Европейское будущее Украины». В завершении ролика появляется белая дорожка как-будто из кокаина, и надпись — «У каждого своя дорога».