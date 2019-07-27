Мир Трамп пригрозил Франции санкциями и заявил, что американское вино лучше

2019-07-27 12:00 153

 

Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру Франции Эммануэлю Макрону и пригрозил ввести санкции.

Об этом американский президент написал в Twitter.

Заявление Трампа стало ответом на действия правительства Франции, которое ввело налог на цифровые компании США.

"Франция только что ввела цифровые налоги на наши великие американские технологические компании. Если кто-то и может это делать, то только та страна, где эти компании находятся — США. Мы анонсируем в ближайшее время наш ответ на глупости Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!", — заявил Трамп.

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