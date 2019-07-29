Мир Израиль и США провели на Аляске секретные испытания гиперзвуковой ракеты

2019-07-29 15:46 69

Израиль и США заявили об успешном испытании совместно разработанной системы противоракетной обороны на Аляске.

“Arrow 3 позволяет Израилю противодействовать баллистическим ракетам, выпущенным против нас из Ирана и из любого другого места", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кабинета министров .

Как сообщает Associated press, Arrow 3 или Hetz 3 - это екзоатмосферная гиперзвуковая антибаллистическая ракета, которая совместно финансируется, разрабатывается и производится Израилем и США.

Ракета Arrow 3, наряду с "Железным куполом", системой David's Sling и системой Arrow 2, является частью многослойного щита, который Израиль разрабатывает для защиты от ракет, выпущенных из Сектора Газы и Ливана, а также от иранских ракет большой дальности.