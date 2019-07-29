Украина фото + видео Киев ушел под воду из-за сильного ливня: какие районы затопило

2019-07-29 18:30 1173

 

Сегодня, 29 июля в Киеве из-за проливного дождя образовался настоящий потоп. Погода была тропической - до обеда жарило солнце, уже после столицу залил мощный ливень. В частности, сильные дожди прошли в центре, на Подоле, Виноградаре и Соломенке.

Сильный ливень прошел по ул. Грушевского возле стадиона Динамо. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в YouTube. В результате на улицах в центре образовались огромные лужи.

 

Позже ливень накрыл часть Подольского района - Виноградарь, еще позже Куреневку. Сорвался сильный ветер, началась гроза и выпал крупный град, из-за сильного грома на машинах срабатывала сигнализация.

Сильные дожди также прошлись и по Оболони. На улицах Приорской и Макеевской полностью залило дороги, водители пытаются выбратся из залитых ям. Из-за забитых ливнестоков, из-под земли бушует сильный поток воды.

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