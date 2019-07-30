Мир Террористы эксплуатируют наиболее беззащитных, - генсек ООН

2019-07-31 11:15 225

Женщины и девочки составляют около 72% жертв торговли людьми, в большинстве случаев речь идет о сексуальной эксплуатации.

Такие данные управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) назвал Генсекретарь организации Антониу Гутерриш в своем послании, передает пресс-служба ООН.

"Торговцы людьми и террористические группы эксплуатируют наиболее беззащитных: тех, кто живет в условиях нищеты, кто оказался в ситуации войны или подвергается дискриминации. ... Тысячи людей погибли на море, в пустынях и местах содержания под стражей, попав в руки торговцев людьми", - сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, вооруженные конфликты, вынужденное переселение, изменение климата, стихийные бедствия и нищета делают людей более беззащитными перед преступниками. В группе повышенного риска - мигранты и беженцы. В период с 2003 по 2016 годы было выявлено 225 тысяч жертв торговли людьми, однако еще многие из пострадавших остаются в руках преступников и нуждаются в помощи.