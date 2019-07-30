Политика У Зеленского расписали, как в Киеве отметят День независимости

2019-07-30 16:30 216

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о мероприятиях, которые планируются провести в День независимости Украины.

По его словам, 24 августа в Киеве не будет традиционного парада, однако должно состояться Шествие достоинства.

"Вместо парада будет шествие. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных войск ВСУ, ветераны АТО смогут присоединиться к своим бригадам. Вместе с ними участие примут медики, учители, спортсмены, дипломаты и волонтеры", – рассказал Богдан на брифинге в Киеве.

При этом он также добавил, что это запланированное мероприятие соответствует европейскому стилю.