Политика У Зеленского расписали, как в Киеве отметят День независимости

2019-07-30 16:30 216

 

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о мероприятиях, которые планируются провести в День независимости Украины.

По его словам, 24 августа в Киеве не будет традиционного парада, однако должно состояться Шествие достоинства.

"Вместо парада будет шествие. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных войск ВСУ, ветераны АТО смогут присоединиться к своим бригадам. Вместе с ними участие примут медики, учители, спортсмены, дипломаты и волонтеры", – рассказал Богдан на брифинге в Киеве.

При этом он также добавил, что это запланированное мероприятие соответствует европейскому стилю.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украина ищет деньги на американские локомотивы в США

2019-07-30 19:00 144

У Зеленского рассказали о плане возвращения Крыма

2019-07-30 18:30 267

Богдан и Вавриш с помощью сплетен пытаются лишить киевлян права выбирать городскую власть, – эксперт

2019-07-30 16:25 210

КАРТА В Украину идут дожди с грозами и шквальным ветром, но жара не спадет

2019-07-30 12:44 537

Еще новости в разделе "Политика"

У Зеленского рассказали о плане возвращения Крыма

2019-07-30 18:30 267

У Зеленского расписали, как в Киеве отметят День независимости

2019-07-30 16:30 216

Конгресс США потребовал от Трампа ввести новые санкции против Москвы

2019-07-30 15:14 258

Порошенко заявил, что второе место на выборах в Раду у него отняли Гройсман, Садовый и Свобода

2019-07-30 12:15 366
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Зеленского рассказали о плане возвращения Крыма 2019-07-30 18:30 267
У Зеленского расписали, как в Киеве отметят День независимости 2019-07-30 16:30 216
Конгресс США потребовал от Трампа ввести новые санкции против Москвы 2019-07-30 15:14 258
Порошенко заявил, что второе место на выборах в Раду у него отняли Гройсман, Садовый и Свобода 2019-07-30 12:15 366

Лента

20:30 Ждут крупные штрафы: украинцам ввели еще один серьезный запрет
20:00 Убийство украинца в Африке: в МИД рассказали детали
19:30 В конце августа в Украине возможны первые заморозки - синоптики
19:00 Украина ищет деньги на американские локомотивы в США
18:30 У Зеленского рассказали о плане возвращения Крыма
18:21 Контрабандный Офис» Грановского зеленеет за $10 миллионов
18:00 На польско-украинской границе на три дня откроют дополнительный пункт пропуска
17:30 Ломаченко оригинально пригрозил Кэмпбеллу: «Молниеносная тройка»
17:00 В Киевавтодоре рассказали, что мешает реконструкции моста Патона
16:30 У Зеленского расписали, как в Киеве отметят День независимости