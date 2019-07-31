Политика Зеленский впервые поговорил с Лукашенко

2019-07-31 17:30 321

 

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"Александр Лукашенко поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе", - говорится в сообщении.

Во время разговора Зеленский вновь пригласил Лукашенко в Житомир в октябре текущего года.

Кроме того, президент Украины рассказал о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки. Лукашенко, в свою очередь, заверил, что Минск продолжит прилагать все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе.

Также политики обговорили экономическое сотрудничество и торговлю между странами, а именно развитие сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйств, а также взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

Под конец беседы Лукашенко пригласил Зеленского посетить страну в любое время и в любом формате.

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