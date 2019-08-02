Мир Найден неожиданный способ победить даже агрессивные раковые клетки без химиотерапии

2019-08-02 15:32 336

В Стэнфордском университете ученые нашли способ остановить уничтожение иммунной системы особо опасными видами рака. Это может стать настоящим прорывом в медицине ХХІ века.

Как сообщает MedicalXpress, специалисты нашли способ блокировать защитный механизм раковых клеток, делающий их невидимыми для "уборщиков" организма.

Оказалось, что многие особо опасные виды рака способствуют избытку белка CD24. Именно он посылает зараженному организму сигнал "не еж меня" и защитные механизм человека просто не видят в них угрозы.

Исследователи разработали антитела, разрушающие "информационную защиту" раковых клеток. После того, как сигнал "не еж меня" исчезает, макрофаги начинают идентифицировать раковые клетки и пожирать их. Также прекращается разрушение иммунной системы раком и его можно лечить традиционными методами.

По словам ученых, на такую терапию реагируют не все раковые больные. При этом рак яичников и трижды негативный рак молочной железы, трудно поддающиеся лечению, понесли ущерб после блокировки сигнала белка CD24.