США разъяснили применение новых санкций против РФ

Санкции касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк РФ и Фонд национального благосостояния.
Министерство финансов США пояснило, что новые санкции против России не распространяются на государственные компании.
Из документа, размещенного на сайте ведомства, следует, что директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
Кроме того, американским банкам не запрещено покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга России.
Напомним, США ввели второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Вашингтона, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет американских санкций по делу Скрипалей.