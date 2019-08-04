Мир США разъяснили применение новых санкций против РФ

2019-08-04 10:00 258

 

Санкции касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк РФ и Фонд национального благосостояния.

Министерство финансов США пояснило, что новые санкции против России не распространяются на государственные компании.

Из документа, размещенного на сайте ведомства, следует, что директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

Кроме того, американским банкам не запрещено покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга России.

Напомним, США ввели второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Вашингтона, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.

27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет американских санкций по делу Скрипалей.

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