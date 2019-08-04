Трамп увидел карту пожаров в Сибири и позвонил Путину - CNN

Президенты США и России провели короткий телефонный разговор на уходящей неделе
Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину на этой неделе после того, как увидел карту распространения пожаров в Сибири. Об этом пишет CNN, ссылаясь на источники в Белом доме.
По их словам, Трамп и Путин говорили в основном о необходимости назначить нового посла США в России, поскольку нынешний посланник Джон Хантсман скоро может оставить свою должность.
Хантсман и его жена в течение последних месяцев посещали прощальные обеды с коллегами-дипломатами, указывает CNN.
Конкретные имена для возможной замены в разговоре неназывались.
Путин и Трамп не обсуждали прекращение ракетного договора или новые санкции против России за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.