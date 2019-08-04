Мир Трамп увидел карту пожаров в Сибири и позвонил Путину - CNN

2019-08-04 14:30 585

 

Президенты США и России провели короткий телефонный разговор на уходящей неделе

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину на этой неделе после того, как увидел карту распространения пожаров в Сибири. Об этом пишет CNN, ссылаясь на источники в Белом доме.

По их словам, Трамп и Путин говорили в основном о необходимости назначить нового посла США в России, поскольку нынешний посланник Джон Хантсман скоро может оставить свою должность.

Хантсман и его жена в течение последних месяцев посещали прощальные обеды с коллегами-дипломатами, указывает CNN.

Конкретные имена для возможной замены в разговоре неназывались.

Путин и Трамп не обсуждали прекращение ракетного договора или новые санкции против России за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

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Мир

Трамп увидел карту пожаров в Сибири и позвонил Путину - CNN 2019-08-04 14:30 585
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