Украина Одесский припортовый завод начал работу после года вынужденного простоя

2019-08-05 15:14 252

Одесский припортовый завод, который простаивал с апреля 2018 года, начал запуск производства аммиака и карбамида. 

"После более чем годового простоя Одесский припортовый завод (ОПЗ) начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепки, можно сказать, что мы на финишной прямой", - сообщил первый замдиректора ОПЗ Николай Щуриков в Facebook.

По его словам, завод запустился по договору переработки давальческого сырья от компании Агро Газ Трейдинг. Согласно этому договору, минимальный период сотрудничества компаний составит четыре месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательным советом ОПЗ.

Ежемесячно завод будет получать около 60 млн кубов газа.

Ранее ОПЗ проиграл Нафтогазу миллиардное дело и обязан выплатить госхолдингу более 2,2 миллиарда гривен долгов.

 

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