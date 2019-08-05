Украина Спас-2019: что святят в церкви на Медовый, Яблочный и Ореховый спасы

2019-08-05 17:00 534

Спасы 2019 – одни из самых любимых праздников в Украине.

Отмечаются Спасы в августе. И первый спас 2019 ждет нас уже с недели на неделю, передает Главред.

Какие Спасы бывают в августе

Первый спас 2019 носит название Медовый спас 2019. Именно после него верующие впервые за год вкушают свежий мед, освятив тот предварительно в церкви.

Второе название праздника – Маковей. Название пошло от братьев Маковеев – семи мучеников Ветхого Завета. А вот народная традиция связывает праздник с растением мак, поэтому в народе еще говорят: Маковый спас 2019.

Третье название – Спас на воде. Это связано с традицией подготавливать колодцы к зиме в этот день. С этого же праздника прекращали купаться в открытых водоемах, дабы не угодить под злую руку нечисти.

Следом идет Яблочный спас 2019. Он также совпадает с церковным праздником – Преображение Господне 2019.

Как ясно из названия, до этого праздника не ели яблок – и именно их в первую очередь святили в церкви.

Последним будет Ореховый спас 2019. Тут речь идет об орехах. Он совпадает с другим великим церковным праздником – Успение Пресвятой Богородицы 2019.

Еще одно название третьего Спаса – Хлебный спас 2019. Кроме того, в старину было популярно название Спас на холстах. Последнее связано с тем, что на этот Спас устраивали ярмарки ниток и тканей. По народным приметам, третий Спаса знаменует собою приход осени.

Когда спас в 2019 году: дата, какого числа

Даты Спасов из года в год не меняются. В 2019 году они пройдут:

Медовый спас 2019 – 14 августа;

Яблочный спас 2019 – 19 августа;

Ореховый спас 2019 – 29 августа.

Что делать на Спас 2019: что святят в церкви на Медовый, Яблочный и Ореховый спасы

Каждый Спас связан с освящением определенной группы продуктов. До праздника, как уже упоминалось, эти продукты были под запретом у истинных верующих. И лишь после покаяния в церкви, молитвы и освящения продукта его можно есть.

На Спас святят:

Медовый спас – в храм несут мед и мак;

Яблочный спас – яблоки и другие округлые фрукты, чаще всего виноград и груши;

Ореховый спас – орехи и еще с ними: ореховые ветви, листья для целебных настоек, а также хлеб, яблоки и виноград, мед.

Яблочный спас 2019: пост

В августе верующих ждет Успенский пост 2019. И хотя большинство связывает его именно с Яблочным спасом, но на самом деле Успенский пост охватывает все три Спаса: начало – 14 августа (на Медовый спас), а конец – 27 августа (накануне Орехового спаса).

Именно из-за охвата всех трех Спасов этот пост и получил название Спасовка.