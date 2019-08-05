Мир В России взорвался склад боеприпасов – эвакуация в радиусе 20 км

2019-08-05 19:30 258

 

На складе материально-технического обеспечения воинской части в Красноярском крае России загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Детали: За пожаром, начавшимся в 13 часов по московскому времени, последовали взрывы. На площадке по утилизации, где произошло возгорание, находится около 25 тысяч боеприпасов.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах, осколки от взрывающихся снарядов разлетались в радиусе 15 км. Пострадали восемь человек, в их числе четверо военных. У пострадавших осколочные ранения и ожоги.

Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. Уже эвакуированы более 3 тысяч человек. Около тысячи человек из сел вблизи воинской части эвакуировались самостоятельно.

На место происшествия направили два специализированных пожарных поезда.

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Мир

В России взорвался склад боеприпасов – эвакуация в радиусе 20 км 2019-08-05 19:30 258
Трамп увидел карту пожаров в Сибири и позвонил Путину - CNN 2019-08-04 14:30 1092
США разъяснили применение новых санкций против РФ 2019-08-04 10:00 762
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