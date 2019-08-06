Политика ЦИК Украины признал избранными 423 народных депутатов

2019-08-06 10:12 333

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов еще в шести избирательных округах.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, признан избранным в округе №193 Игорь Марчук, №69 – Виктор Балога, №119 – Михаил Бондарт, №198 – Сергей Рудык, №207 – Максим Зуев, №209 – Валерий Зуб.

ЦИК рассмотрел вопрос относительно установления результатов в одномандатном избирательном округе № 210. Центризбирком констатировал невозможность установления комиссией результатов выборов в ОИО №210 в отведенное для этого избирательным законом срок. Комиссия обязала ОИК не позднее 16:00 6 августа завершить повторный подсчет голосов избирателей на 33 избирательных участках.

ЦИК также установил результаты выборов в ОИО №50, признав избранным народным депутатом Руслана Требушкина.

Вместе с тем Центризбирком принял постановление о фактах нарушения избирательных прав. Выявленные обстоятельства могут свидетельствовать о подделке избирательных документов, незаконном уничтожении избирательной документации, уклонении члена избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин. Комиссия обратилась к полицию для проведения проверки нарушений.

Таким образом ЦИК признал избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 – в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 – в одномандатных избирательных округах.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского придумали, как отучить депутатов от взяток

2019-08-03 10:30 6201

Депутатов от Слуги народа в бизнес-школе будут учить работать депутатами

2019-07-26 21:36 1191

У Зеленского планируют увольнять депутатов Верховной Рады за прогулы

2019-07-25 08:10 1488

Они там все веселые: Кандидата в депутаты от «Слуги народа» заподозрили в продаже наркотиков

2019-07-16 18:30 1536

Еще новости в разделе "Политика"

В аннексированном Крыму осудили отказавшихся служить в армии РФ

2019-08-06 13:15 42

ЦИК Украины признал избранными 423 народных депутатов

2019-08-06 10:12 333

Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все

2019-08-05 21:00 12216

В "Слуге народа" заявили о необходимости возвращения Украины в ПАСЕ

2019-08-05 20:00 537
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В аннексированном Крыму осудили отказавшихся служить в армии РФ 2019-08-06 13:15 42
ЦИК Украины признал избранными 423 народных депутатов 2019-08-06 10:12 333
Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все 2019-08-05 21:00 12216
В "Слуге народа" заявили о необходимости возвращения Украины в ПАСЕ 2019-08-05 20:00 537

Лента

13:15 В аннексированном Крыму осудили отказавшихся служить в армии РФ
фото 12:46 ПРОСТОЙ СПОСОБ ВЫБРАТЬ СЛАДКИЙ И СПЕЛЫЙ АРБУЗ БЕЗ НИТРАТОВ
12:14 Основные индексы Уолл-стрит рухнули - мир снова на грани финансового кризиса
11:45 Доллар может вырасти до 30 гривен - эксперты сделали прогноз на осень
11:13 Сегодня для безопасности киевлян отменили около десяти рейсов городской электрички
10:44 В метро Киева отменили жетоны еще на одной станции - турникеты еще пропускают
10:12 ЦИК Украины признал избранными 423 народных депутатов
09:43 Чтобы ребенка взяли в школу, нужно сделать ему 10 обязательных прививок
09:11 Ярого сторонника Трампа приговорили к 20 годам колонии - выслал бомбы Обаме и Клинтон
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области