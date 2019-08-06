Политика ЦИК Украины признал избранными 423 народных депутатов

2019-08-06 10:12 333

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов еще в шести избирательных округах.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, признан избранным в округе №193 Игорь Марчук, №69 – Виктор Балога, №119 – Михаил Бондарт, №198 – Сергей Рудык, №207 – Максим Зуев, №209 – Валерий Зуб.

ЦИК рассмотрел вопрос относительно установления результатов в одномандатном избирательном округе № 210. Центризбирком констатировал невозможность установления комиссией результатов выборов в ОИО №210 в отведенное для этого избирательным законом срок. Комиссия обязала ОИК не позднее 16:00 6 августа завершить повторный подсчет голосов избирателей на 33 избирательных участках.

ЦИК также установил результаты выборов в ОИО №50, признав избранным народным депутатом Руслана Требушкина.

Вместе с тем Центризбирком принял постановление о фактах нарушения избирательных прав. Выявленные обстоятельства могут свидетельствовать о подделке избирательных документов, незаконном уничтожении избирательной документации, уклонении члена избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин. Комиссия обратилась к полицию для проведения проверки нарушений.

Таким образом ЦИК признал избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 – в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 – в одномандатных избирательных округах.