Мир Дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры

2019-08-06 22:00 66

Погибший из-за шторма в 2016 году 200-летний дуб из фильма “Побег из Шоушенка” распили на сувениры, которые сделали специально для создателей ленты. Такое решение было принято в честь 25-летия выхода фильма на экран.

“(Погибшее дерево) превратили в подарочные таблички для актеров: Тима Роббинса, сыгравшего Энди, Моргана Фримана, исполнившего роль Рэда и режиссера фильма Фрэнка Дарабонта”, — отмечается в сообщении.

По сюжету картины, именно под этим дубом Энди оставил записку для Рэда, когда оказался на свободе.

На табличках изображены потреты героев, а также выгравированы их высказывания. Создатели “Побега из Шоушенка” получат свои сувениры 17 августа на мероприятии в честь празднования юбилея фильма в Огайо, где и проходили его съемки.