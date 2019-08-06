Мир Дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры

2019-08-06 22:00 66

 

Погибший из-за шторма в 2016 году 200-летний дуб из фильма “Побег из Шоушенка” распили на сувениры, которые сделали специально для создателей ленты. Такое решение было принято в честь 25-летия выхода фильма на экран.

“(Погибшее дерево) превратили в подарочные таблички для актеров: Тима Роббинса, сыгравшего Энди, Моргана Фримана, исполнившего роль Рэда и режиссера фильма Фрэнка Дарабонта”, — отмечается в сообщении.

По сюжету картины, именно под этим дубом Энди оставил записку для Рэда, когда оказался на свободе.

На табличках изображены потреты героев, а также выгравированы их высказывания. Создатели “Побега из Шоушенка” получат свои сувениры 17 августа на мероприятии в честь празднования юбилея фильма в Огайо, где и проходили его съемки.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Подборка неудачных дублей и курьезов со съемок блокбастера "Мстители: Финал"

2019-07-26 20:29 1719

Дубинский через Засуху платить по 500 гривень за голос – видео

2019-07-19 21:04 1086

Туристам в Дубае впервые разрешили свободно покупать алкоголь, но есть условие

2019-07-15 10:42 2226

После новой попытки госпереворота в Венесуэле Мадуро жестко нахамил США

2019-05-01 11:14 1104

Еще новости в разделе "Мир"

Дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры

2019-08-06 22:00 66

фото + видео В Тихом океане нашли подлодку времен Второй мировой

2019-08-06 17:30 237

Произошел масштабный сбой мессенджера Facebook

2019-08-06 14:16 291

Ярого сторонника Трампа приговорили к 20 годам колонии - выслал бомбы Обаме и Клинтон

2019-08-06 09:11 345
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры 2019-08-06 22:00 66
фото + видео В Тихом океане нашли подлодку времен Второй мировой 2019-08-06 17:30 237
Произошел масштабный сбой мессенджера Facebook 2019-08-06 14:16 291
Ярого сторонника Трампа приговорили к 20 годам колонии - выслал бомбы Обаме и Клинтон 2019-08-06 09:11 345

Лента

22:00 Дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры
21:30 Погода готовит новый удар: в Украине объявлено штормовое предупреждение
21:00 В ЕС работают над непризнанием российских паспортов, выданных на Донбассе
20:30 Волкер готовится к встрече с "серым кардиналом" Путина: первые подробности
20:00 Пенсии в Украине выросли: стало известно, кто получает больше всех
19:30 Брюгге – Динамо: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
19:00 У Зеленского решили судьбу "евроблях", украинцы затаили дыхание: "Я за то, чтобы..."
18:30 В Минобразования хотят ограничить количество заявлений абитуриентов на "бюджет"
18:00 В Украине заработали новые правила маркировки продуктов
фото + видео 17:30 В Тихом океане нашли подлодку времен Второй мировой