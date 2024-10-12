Дубинского будут судить за государственную измену

В 2016 году Александр Дубинский вошел в состав организации, созданной главным управлением Генштаба ВС РФ.
За государственную измену будут судить народного депутата Украины и четырех человек. Об этом сообщил Офис генпрокурора в пятницу, 11 октября.
"Направлен в суд обвинительный акт в отношении пяти участников преступной организации - народного депутата Украины, народного депутата Украины III-IX созывов, экс-прокурора и двух руководителей главного управления генштаба ВСУ РФ", - говорится в сообщении.
Ведомство не называет фамилии лиц, но по обстоятельствам дела понятно, что речь идет об Александре Дубинском (позывной "Буратино"), Андрее Деркаче и экс-прокуроре Константине Кулике. Им инкриминировано создание и участие в ней преступной организации, а также совершение государственной измены (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Расследованием установлено, что в 2016 году главное управление Генштаба ВС РФ создало преступную организацию, в которую вошли два народных депутата, бывший работник Генпрокуратуры и другие лица. Организация занималась расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией украинского государства на международной арене и действовала в виде агентурной сети до 2022 года.
За такую деятельность участники преступной организации получали деньги от генерального штаба РФ. По предварительным оценкам, российские спецслужбы потратили на эту организацию, минимум, 10 млн долларов.
При этом Дубинский осуществлял информационно подрывную деятельность в пользу РФ. Он распространял российские нарративы, в том числе о высшем политическом руководстве Украины. Для их распространения он участвовал в общественных мероприятиях.
В ноябре 2019 года нардепы организовали совместную пресс-конференцию, на которой распространяли информацию о якобы международной коррупции должностных лиц США, пытаясь ухудшить отношения между Украиной и ее стратегическим партнером.
Также в июне 2020 года бывший прокурор провел совместную с экс-нардепом (речь о Деркаче, - ред.) пресс-конференцию, на которой они публично "обосновывали" фейки в пользу Кремля, в том числе о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США.
Как известно, Дубинский находится под стражей. Деркач и Кулик накануне полномасштабного вторжения РФ сбежали за границу, где скрываются от правосудия.
Напомним, 13 ноября 2023 года нардепу Александру Дубинскому было объявлено подозрение в государственной измене и участии в преступной организации. В сентябре 2024 года ГБР завершило расследование дела Дубинского по госизмене.
А 10 ноября 2023 года ГБР завершило досудебное расследование в отношении Дубинского по делу о служебном подлоге документов для выезда за границу.
В начале сентября текущего года Дубинского разоблачили на новых махинациях.