Политика Дубинского будут судить за государственную измену

2024-10-12 10:30


В 2016 году Александр Дубинский вошел в состав организации, созданной главным управлением Генштаба ВС РФ.
За государственную измену будут судить народного депутата Украины и четырех человек. Об этом сообщил Офис генпрокурора в пятницу, 11 октября.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении пяти участников преступной организации - народного депутата Украины, народного депутата Украины III-IX созывов, экс-прокурора и двух руководителей главного управления генштаба ВСУ РФ", - говорится в сообщении.

Ведомство не называет фамилии лиц, но по обстоятельствам дела понятно, что речь идет об Александре Дубинском (позывной "Буратино"), Андрее Деркаче и экс-прокуроре Константине Кулике. Им инкриминировано создание и участие в ней преступной организации, а также совершение государственной измены (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Расследованием установлено, что в 2016 году главное управление Генштаба ВС РФ создало преступную организацию, в которую вошли два народных депутата, бывший работник Генпрокуратуры и другие лица. Организация занималась расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией украинского государства на международной арене и действовала в виде агентурной сети до 2022 года.

За такую ​​деятельность участники преступной организации получали деньги от генерального штаба РФ. По предварительным оценкам, российские спецслужбы потратили на эту организацию, минимум, 10 млн долларов.

При этом Дубинский осуществлял информационно подрывную деятельность в пользу РФ. Он распространял российские нарративы, в том числе о высшем политическом руководстве Украины. Для их распространения он участвовал в общественных мероприятиях.

В ноябре 2019 года нардепы организовали совместную пресс-конференцию, на которой распространяли информацию о якобы международной коррупции должностных лиц США, пытаясь ухудшить отношения между Украиной и ее стратегическим партнером.

Также в июне 2020 года бывший прокурор провел совместную с экс-нардепом (речь о Деркаче, - ред.) пресс-конференцию, на которой они публично "обосновывали" фейки в пользу Кремля, в том числе о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США.

Как известно, Дубинский находится под стражей. Деркач и Кулик накануне полномасштабного вторжения РФ сбежали за границу, где скрываются от правосудия.

Напомним, 13 ноября 2023 года нардепу Александру Дубинскому было объявлено подозрение в государственной измене и участии в преступной организации. В сентябре 2024 года ГБР завершило расследование дела Дубинского по госизмене.

А 10 ноября 2023 года ГБР завершило досудебное расследование в отношении Дубинского по делу о служебном подлоге документов для выезда за границу.

В начале сентября текущего года Дубинского разоблачили на новых махинациях.

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