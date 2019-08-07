Мир "Мы вас подвели", - Twitter признал факт использования данных своих пользователей

2019-08-07 12:16 162

Руководство социальной сети Twitter принесло извинения за то, что в течение примерно года использовало данные некоторых пользователей без их ведома и согласия.

Как указано в заявлении, опубликованном на сайте соцсети, если пользователи просматривали в соцсети рекламу в телефоне о каком-либо мобильном приложении, после чего каким-то образом взаимодействовали с этим приложением (например, устанавливали его), Twitter мог раскрывать некоторые данные о них своим партнерам, даже если люди не давали на это своего разрешения. Эта проблема существовала с мая 2018 года.

С сентября того же года Twitter мог показывать пользователям рекламу на основе предположений о типе их мобильного устройства, не спросив у них разрешения на обработку такой информации. 5 августа текущего года неисправность была выявлена и устранена соцсетью.

"Вы доверяете, что мы следуем вашему выбору, а в этот раз мы подвели. Мы приносим извинения за то, что это произошло, и принимаем меры, чтобы удостовериться, что мы не повторим такую ошибку", - указывается в публикации.

В то же время в заявлении отмечается, что пароли, учетные записи электронной почты и прочие подобные сведения не передавались в третьи руки. Twitter не располагает данными о том, информация каких именно пользователей могла использоваться таким образом, а также сколько человек могли пострадать.

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Мир

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фото + видео В Тихом океане нашли подлодку времен Второй мировой 2019-08-06 17:30 612
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