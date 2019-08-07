Курьезы Бельгиец купил в баре за 500 евро картину Рембрандта, которая реально стоит 30 миллионов

2019-08-07 14:13 39

Житель бельгийского Льежа случайно приобрел подлинник картины Рембрандта в 60 тысяч раз дешевле реальной цены.

Как выяснили журналисты The Brussels Times, около десяти лет назад бельгиец отдыхал в пабе, где встретил погрязшего в долгах человека. Мужчина решил помочь бедняге и купил у него "дешевую" картину за 500 евро.

Позже друзья бельгийца настояли, чтобы тот сдал полотно на экспертизу. Оказалось, что картина является подлинником Портрета Иисуса кисти Рембрандта. Работу оценили в 30 миллионов евро.

Мужчина решил продать полотно, а полученные за него деньги инвестировать в свой любимый футбольный клуб.

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