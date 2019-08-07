Политика Юрий Луценко назвал сроки своей отставки и уверяет, что бежать из страны не станет

2019-08-07 14:46 309

Генпрокурор Украины заявил, что подаст в отставку, когда новая Верховная Рада приступит к работе.

"Как только новый парламент соберется, я подам заявление об отставке", - сказал Луценко, передает "НВ".

По словам Юрия Луценко, он говорил президенту Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной Рады.

"Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию", - отметил Луценко.

Луценко также заявил, что не собирается покидать страну после того, как сложит полномочия генпрокурора.

На вопрос о том, допускает ли он уголовные дела в отношении него, Луценко сказал, что в НАБУ "до 15 дел", в которых он фигурирует. При этом генпрокурор выразил уверенность в том, что в этих делах нет состава преступления.

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