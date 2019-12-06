Политика Стало известно зачем адвокат Трампа вызвал Луценко, Шокина и Дубинского

2019-12-06 13:44 285

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский встретился с личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который прибыл в Киев.

Как сообщил украинский политик в Facebook, встреча состоялась по инициативе Джулиани.

Во время общения с личным адвокатом Трампа Дубинский поделился планами создания следственной комиссии парламента, основной целью которой будет расследование незаконных действий ряда политиков и чиновников. В частности, планируется, что комиссия будет расследовать хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентства Петра Порошенко и Виктора Януковича, инвестирование украденных из украинского бюджета средств в гособлигации Украины с при соучастии Валерии Гонтаревой, ущерб бюджету от реструктуризации долгов при участии министра финансов Наталии Яресько.

Также Дубинский проинформировал Джулиани об умышленной блокировке различными чиновниками, в том числе из международных финансовых структур, в частности, МВФ, создания указанной следственной комиссии.

Нардеп акцентировал внимание на необходимости взаимодействия с американскими правоохранительными органами в вопросах указанных расследований, с учетом того, что некоторые компании и люди могут находиться под юрисдикцией США.

Ранее американские СМИ сообщили, что в среду, 4 декабря, Джулиани встретился в Будапеште (Венгрия) с бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, а в четверг прилетел в Киев для встречи с экс-генпрокурором Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом. Цель визита Джулиани в Венгрию и Украину - предоставить сторонникам Трампа новые материалы, чтобы подорвать процедуру импичмента в Палате представителей и, в конечном итоге, судебный процесс в Сенате.