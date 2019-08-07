Мир Крым «оккупировала» холера: в Севастополе начали закрывать популярные пляжи

2019-08-07 17:30 99

В водах незаконно аннексированного Россией Крыма были обнаружены эмбрионы холеры, в связи с чем руководство Севастополя просят закрыть популярные пляжи. Об этом сказано в статье российского издания «Примечания».

«Письмо Роспотребнадзора от 2 августа текущего года на имя врио губернатора Михаила Развожаева. Его авторы просят городские власти ввести запрет на купание на пляжах «Омега» и парка Победы в Севастополе, поскольку при отборе проб воды в ходе планового мониторинга названых пляжей ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым»были выделены холерные вибрионы»,— сказано в сообщении.

Более того, документ гласит, что о выделении экспертизой штаммов V. Cholerae O1 и V. Cholerae non-O1/non-O139 уже проинформированы операторы пляжей — ООО «Крым-Комфорт», ООО «Де-Ви Крым» и департамент городского хозяйства Севастополя. От них Роспотребнадзор потребовал установить источники сброса сточных вод в море, а также разместить информационные щиты о запрете купания.