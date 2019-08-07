Украина Водителей авто на еврономерах предупредили о неизбежности штрафа

2019-08-07 22:00 249

С 24 августа вступают в действие новые штрафы за нарушение сроков пребывания в Украине «евроблях». Приостановить действие штрафов с этой даты юридически невозможно.

Как сообщает «Дорожный адвокат«, размер штрафов предусмотрен по шкале в зависимости от количества дней превышения срока пребывания авто в Украине.

Максимальные штрафы выписывают при нарушении сроков пребывания свыше 30 дней. В таком случае штраф составляет 170 тыс. грн или конфискация автомобиля.

Несмотря на запрет с 25.08.2018 временного ввоза в режиме транзит без уплаты денежного залога, с этого времени автомобили в Украину в режиме транзит практически не ввозились. Без уплаты денежного залога и таможенных платежей автомобили с иностранной регистрацией могли ввозить только иностранцы и граждане, которые находились на консульском учете. Другие «схемы» бесплатного ввоза были остановлены.

Итак, большинство «евроблях», которые передвигаются на территории Украины в режиме «транзит», просрочили сроки временного ввоза именно более 30 дней. Владельцы указанных автомобилей не вывозили эти автомобили в ожидании «доступной» растаможки и очередной отсрочки штрафов. Таких автомобилей по разным оценкам находится в Украине от 300 до 400 000.

Однако, новые штрафы вступают в силу с 22.08.2019 и остановить их действие с этой даты юридически невозможно. Верховная Рада начнет свою работу значительно позже, и забастовки уже бессмысленны.

Таможня получит полное право штрафовать нарушителей по новым тарифам (если авто находится с нарушением на время действия новых штрафов).

Поэтому, 22.08.2019 каждый владелец невывезенной своевременно в режиме транзит «евробляхи» может попасть на 170 тыс. грн штрафа или лишится автомобиля.