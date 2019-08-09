фото-видео фото Самый фотожабный памятник Киева демонтировали и увезли в багажнике

2019-08-09 22:12 105

В столице  демонтировали арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки, который ранее стал предметом насмешек и целой волны юмора в Соцсетях.

Синюю руку, созданную румынским скульптором Богданом Рацем, установили на киевском бульваре Шевченко около декоммунизированного памятника Ленину почти год назад. В первые же дни киевляне и гости столицы принялись высмеивать креативно арт-ообъект и мастерить фотожабы.

Фотографию руки, которую везут в автомобиле, опубликовал на своей странице в Facebook Игорь Ясько.

Напомним, установка арт-объекта состоялась в рамках внедрения инициативы Киев - город мира и проекта Moving Monuments (подвижные достопримечательности).

 

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