Политика Рада проголосует закон об импичменте Президента одним из первых - Стефанчук

2019-08-10 11:00 66

 

Закон об импичменте Президента будет одним из первых законов, проголосованных в Верховной Раде девятого созыва.

Об этом сказал представитель Президента в Верховной Раде, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук на пресс-конференции после заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

"Закон об импичменте Президента будет одним из первых законов, который, я надеюсь, будет проголосован в этой Раде", - сказал Стефанчук.

Ранее он отметил, что в партии "Слуга народа" разработали план законопроектных работ для нового парламента. В частности, один из блоков этого плана состоит из законопроектов, касающихся изменений в Конституцию Украины.

Напомним, торжественное заседание новоизбранной ВР состоится 29 августа.

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