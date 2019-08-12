Курьезы В ресторанах Чехии ввели большие штрафы за недоеденные блюда

2019-08-12 14:12 216

Ресторан в чешском городке Добромержице, работающий по принципу "ешь, сколько хочешь", начал штрафовать клиентов за небрежное отношение к еде.

"Шведский стол в ресторане работает только в обед. Выбор блюд небогат - несколько видов мяса и гарниров. Посетители платят 97 крон за вход, а дальше могут есть все что угодно в неограниченном количестве. После трапезы тарелку надо отнести на кухню, и, если на ней что-то останется, гостя попросят доплатить 50 крон", -  сообщает Vinegret.cz.

Отмечается, что информация о таком порядке размещена на входе в ресторан, а также непосредственно в зале.

Чешская торговая инспекция не нашла в этой практике ничего противозаконного. Там отметили, что ресторан должен наглядно и доступно информировать потребителей о действующих правилах. Поскольку это было сделано, претензий у проверочного органа быть не может.

Вместе с тем в инспекции отметили: если клиент откажется платить штраф за недоеденную пищу, то ресторан может добиваться выплаты единственным путем - через суд.

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