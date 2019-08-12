Мир К Земле на невероятной скорости летит астероид размером с футбольное поле

2019-08-12 15:44 141

К Земле приближается крупный астероид, летящий со скоростью 13 километров в секунду. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

Астероид 2019 OU1 пролетит на расстоянии около 1 миллиона километров от нашей планеты. Это расстояние в 40 раз меньше по сравнению с размещением Венеры по отношению к Земле.

По данным космического агентства США, диаметр небесного тела составляет примерно 160 метров.

Ближе всего астероид подлетит к Земле 28 августа. В NASA подчеркивают, что планете небесное тело не угрожает.

Ученые считают, что в околоземном пространстве могут находиться примерно 17 тысяч известных астрономам астероидов.