Мир Джонсон: Британия безоговорочно выйдет из ЕС 31 октября

2019-08-12 17:30 168

В правительстве Джонсона заявили о намерении вернуть Соединенному Королевству лидерство, "которого оно заслуживает"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что его страна абсолютно точно выйдет из состава Европейского Союза 31 октября. Соответствующее видео он опубликовал на странице в Facebook.

"Мы должны вернуть британской демократии доверие людей. Мы должны исполнить обещания, данные народу парламентом. 31 октября мы выйдем из состава ЕС без всяких "но" и "если". Работа над этим уже началась", - сказал премьер-министр Великобритании.

Он также заявил, что правительство приложит все усилия, чтоб вернуть государству то лидерство, на которое оно заслуживает.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон запускает крупнейшую со времен Второй мировой войны правительственную рекламную кампанию, чтобы подготовить страну к "жесткому" Brexit - выходу Британии из состава Евросоюза без соглашения.

Предшественнице Джонсона на посту премьера, Терезе Мэй, не удалось провести соглашение с ЕС через парламент. Камнем преткновения стал вопрос о "запасном механизме" по Северной Ирландии.

Джонсон рассчитывает заключить с ЕС новое соглашение, которое не будет содержать этого пункта. Представители ЕС, в тоже время, неоднократно заявляли, что не готовы идти на новые изменения в соглашении. Если стороны не договорятся до 1 ноября, Великобритания покинет Евросоюз без соглашения.