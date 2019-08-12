Мир Джонсон: Британия безоговорочно выйдет из ЕС 31 октября

2019-08-12 17:30 168

 

В правительстве Джонсона заявили о намерении вернуть Соединенному Королевству лидерство, "которого оно заслуживает"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что его страна абсолютно точно выйдет из состава Европейского Союза 31 октября. Соответствующее видео он опубликовал на странице в Facebook.

"Мы должны вернуть британской демократии доверие людей. Мы должны исполнить обещания, данные народу парламентом. 31 октября мы выйдем из состава ЕС без всяких "но" и "если". Работа над этим уже началась", - сказал премьер-министр Великобритании.

Он также заявил, что правительство приложит все усилия, чтоб вернуть государству то лидерство, на которое оно заслуживает.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон запускает крупнейшую со времен Второй мировой войны правительственную рекламную кампанию, чтобы подготовить страну к "жесткому" Brexit - выходу Британии из состава Евросоюза без соглашения.

Предшественнице Джонсона на посту премьера, Терезе Мэй, не удалось провести соглашение с ЕС через парламент. Камнем преткновения стал вопрос о "запасном механизме" по Северной Ирландии.

Джонсон рассчитывает заключить с ЕС новое соглашение, которое не будет содержать этого пункта. Представители ЕС, в тоже время, неоднократно заявляли, что не готовы идти на новые изменения в соглашении. Если стороны не договорятся до 1 ноября, Великобритания покинет Евросоюз без соглашения.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Если вы обнаружили это в рисе, то есть его нельзя

2019-08-04 13:30 34359

Еврокомиссия отказалась вести с Борисом Джонсоном переговоры об условиях Brexit

2019-07-26 14:16 1614

Королева Британии назначила Джонсона премьером

2019-07-24 22:00 1500

Эксперты рассказали, что делать, если авто бьется током

2019-07-22 20:30 9357

Еще новости в разделе "Мир"

Джонсон: Британия безоговорочно выйдет из ЕС 31 октября

2019-08-12 17:30 168

К Земле на невероятной скорости летит астероид размером с футбольное поле

2019-08-12 15:44 393

Facebook начнет покупать новости у СМИ - дает по 3 млн долларов в год

2019-08-12 09:13 327

Трамп заявил, что не будет снижать курс доллара в ответ на девальвацию юаня

2019-08-11 14:00 768
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Джонсон: Британия безоговорочно выйдет из ЕС 31 октября 2019-08-12 17:30 168
К Земле на невероятной скорости летит астероид размером с футбольное поле 2019-08-12 15:44 393
Facebook начнет покупать новости у СМИ - дает по 3 млн долларов в год 2019-08-12 09:13 327
Трамп заявил, что не будет снижать курс доллара в ответ на девальвацию юаня 2019-08-11 14:00 768

Лента

19:30 Динамо ждет решающая битва с Брюгге: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
19:00 Автомобилистам Киевщины серьезно усложнят жизнь, коснется всех: подробности
18:30 В Минздраве допускают рост заболеваемости корью с начала учебного года
18:00 В «Слуге народа» рассказали о досрочных местных выборах
видео 17:45 На злодієві і шапка горить
17:30 Джонсон: Британия безоговорочно выйдет из ЕС 31 октября
17:00 Эксперт: Экономика Украины рухнет, как только заробитчане заберут свои семьи заграницу
16:30 Очередное подорожание на носу: какие продукты лучше купить уже сегодня
15:44 К Земле на невероятной скорости летит астероид размером с футбольное поле
15:13 Стало известно, кто возглавит фракцию партии президента в Верховной Раде