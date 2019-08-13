Украина Украинцам рассказали, какой будет погода до конца недели

2019-08-13 18:00 156

Ближе к концу недели в Украине ожидается переменная облачность, на выходных в восточной части страны кратковременные дожди, впрочем, на остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, 15-16 августа прогнозируется переменная облачность.

В четверг, 15 августа, в западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях кратковременные грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами значительные дожди. А 16 августа в Житомирской, Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях ожидается местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных и Житомирской областях ночью 8-13°, днем 18-23°; в Винницкой, Киевской, Черниговской областях ночью 12-17°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 26-31°.

На выходных, 17-18 августа, в восточной половине страны кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков.

Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 9-15°, днем 17 августа 18-24°, 18 августа 21-27°. На остальной территории ночью 12-18°, на побережье морей до 20°, днем 23-29°.

Напомним, в среду, 14 августа, в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди, утром и днем значительные дожди.