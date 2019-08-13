Украина В Киеве зафиксирована самая масштабная вспышка кори за все годы независимости

2019-08-13 22:00 138

В Киеве зафиксирована самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба столичной мєрии.

По ее словам, за шесть месяцев 2019 года в городе корью заболело более 5000 человек, из которых почти 3000 — взрослые. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течения болезни. В этом году от кори умерло двое взрослых, которые не были привиты и обратились к врачам слишком поздно.

"Это не просто печальная статистика. Это реальная угроза, противостоять которой можно только с позиций ответственного отношения к иммунопрофилактике. Причем, речь идет о личной, персональной ответственности каждого. Сегодня уже ничего, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий инфекционных болезней", — отметила Гинзбург.

Директор департамента отметила, что ситуация, в которой оказалась столица и в целом Украина — результат потери коллективного иммунитета. "Просто несколько цифр, которые впечатляют. В 2015 году в Киеве корью болело 5 человек, в 2016 — 3, в 2017 — 87, а за полгода 2019 — более 5 тысяч", — рассказала она.

Согласно анализу специалистов, плановые прививки в предыдущие годы не получило очень большое количество детей в возрасте до 5 лет и от 7 до 14 лет. "Это дети, которые уже возвращаются после летнего отдыха со всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и мы будем иметь новую вспышку. И не только кори. Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости других опасных болезней, например — дифтерии", — предупредила Гинзбург.

Чиновница заверила, что сегодня в столице созданы все условия, чтобы в удобное время без очередей, совершенно бесплатно сделать прививку. В коммунальных медицинских учреждениях есть в наличии более 57 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита.